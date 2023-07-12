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Сегодня, 15:29

В «Спартаке» рассказали о возможном переименовании стадиона

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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«Открытие Арена».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с возможным переименованием стадиона команды.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в конце года стадион «Спартака» может сменить название на «Лукойл Арена».

— Появилась новость про возможное переименование стадиона с упоминанием «Лукойла». Возможно ли это?

— Не совсем конкретный термин, это не переименование. У нас есть действующий контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Насколько я знаю, он истекает в конце 2023 года. Решение о том, будет ли нейминг продан еще кому-то или стадион останется «Лукойл Ареной», окончательно не принято. Рассматриваются варианты.

— То есть есть возможность, что контракт с «Открытием» будет продлен?

— Не могу сейчас точно сказать. Как только будет принято решение, мы сможем объявить. На данный момент есть вероятность, что нейминг будет с кем-то еще, или останется название «Лукойл Арена».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
2
4
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Гендиректор «Спартака» не стал называть сумму, которую клуб должен заплатить ЦСКА за трансфер Медины

Генеральный директор «Спартака» Малышев подвел итоги общего собрания клубов РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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