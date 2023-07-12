В «Спартаке» рассказали о возможном переименовании стадиона
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с возможным переименованием стадиона команды.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что в конце года стадион «Спартака» может сменить название на «Лукойл Арена».
— Появилась новость про возможное переименование стадиона с упоминанием «Лукойла». Возможно ли это?
— Не совсем конкретный термин, это не переименование. У нас есть действующий контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона. Насколько я знаю, он истекает в конце 2023 года. Решение о том, будет ли нейминг продан еще кому-то или стадион останется «Лукойл Ареной», окончательно не принято. Рассматриваются варианты.
— То есть есть возможность, что контракт с «Открытием» будет продлен?
— Не могу сейчас точно сказать. Как только будет принято решение, мы сможем объявить. На данный момент есть вероятность, что нейминг будет с кем-то еще, или останется название «Лукойл Арена».
В прошедшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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