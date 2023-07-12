Новый гендиректор «Спартака» рассказал об изменениях в структуре правления клуба
Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о назначении Сергея Белых исполнительным директором клуба и ответил на вопрос об изменениях в структуре правления.
— В «Спартаке» появился исполнительный директор Белых. Расскажите, почему именно он и за что он будет непосредственно отвечать. Правильно ли понимаем, что основная задача — налаживание коммерческих процессов?
— Он еще не появился. Мы объявили о его переходе, но официально он у нас с августа. Сергей Белых в прошлом генеральный директор хоккейного клуба «Авангард». Клюшки футболистам он давать не будет. Будет опираться на свой серьезный опыт в работе по запуску хоккейной арены, которая заслуженно считается одной из лучших в России. По запуску и развитию коммерческого и финансового блока я в значительной степени полагаюсь на его помощь в части этих направлений.
— Возможны ли еще какие-то изменения в структуре правления «Спартака»?
— Принципиально структура как была, такой и остается. Возможны ли усиления в команде? Безусловно, мы смотрим на усиление в команде в спортивной части и, наверно, в дальнейшем, если будет такая возможность, в офисе.
Олег Малышев занял должность генерального директора «Спартака» 20 июня 2023 года. До этого гендиректором клуба был Евгений Мележиков.
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11
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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