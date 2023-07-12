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Сегодня, 15:35

Новый гендиректор «Спартака» рассказал об изменениях в структуре правления клуба

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о назначении Сергея Белых исполнительным директором клуба и ответил на вопрос об изменениях в структуре правления.

— В «Спартаке» появился исполнительный директор Белых. Расскажите, почему именно он и за что он будет непосредственно отвечать. Правильно ли понимаем, что основная задача — налаживание коммерческих процессов?

— Он еще не появился. Мы объявили о его переходе, но официально он у нас с августа. Сергей Белых в прошлом генеральный директор хоккейного клуба «Авангард». Клюшки футболистам он давать не будет. Будет опираться на свой серьезный опыт в работе по запуску хоккейной арены, которая заслуженно считается одной из лучших в России. По запуску и развитию коммерческого и финансового блока я в значительной степени полагаюсь на его помощь в части этих направлений.

— Возможны ли еще какие-то изменения в структуре правления «Спартака»?

— Принципиально структура как была, такой и остается. Возможны ли усиления в команде? Безусловно, мы смотрим на усиление в команде в спортивной части и, наверно, в дальнейшем, если будет такая возможность, в офисе.

Олег Малышев занял должность генерального директора «Спартака» 20 июня 2023 года. До этого гендиректором клуба был Евгений Мележиков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Генеральный директор «Спартака» Малышев подвел итоги общего собрания клубов РПЛ

В «Спартаке» заявили, что клуб ищет нового крайнего защитника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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