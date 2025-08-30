Гендиректор «Спартака» Малышев о возможной отставке Станковича: «Бессмысленно комментировать слухи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал победу команды над «Сочи» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ и ответил на вопрос о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

— Игра не получилась. Я очень переживал, нервничал. Игра не соответствовала уровню, который должны демонстрировать наши футболисты. Разочарованы стартом сезона. Результат начинает выправляться. Надеюсь, и дальше будет сделана работа над ошибками.

— Что можете сказать о слухах об уходе Станковича?

— Бессмысленно комментировать слухи. Не один раз говорил это в отношении предыдущих тренеров. Футбол — эмоциональная история. На данный момент Станкович — наш тренер. Других комментариев нет.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После 7 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.