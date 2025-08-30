Станкович об игре «Спартака» с «Сочи»: «Мне не нравилось то, что происходило в последние 20 минут. Возможно, я бы сам себя освистал»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру своей команды в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).
— С середины первого тайма «Спартак» отдал мяч сопернику, болельщики даже недовольно посвистывали. Это была установка, или, наоборот ее невыполнение?
— Конечно, это не было запланировано. Начало было таким, какое мы и хотели. Первые 15-20 минут делали то, что мы просили от ребят. Высокий прессинг, по возможности планировали открыть счет. Потом начались ошибки одна за другой. Все это рождало потерю ритма, концентрации и уверенности. Постепенно соперник получал уверенность, прибирал игру к рукам. В перерыве мы пытались что-то подправить. Понимали, что во втором тайме будет еще сложнее. Моменты у нас были. В футболе все решают эпизоды, и сегодня моменты получились вот такими: отмена красной карточки, пенальти на последних минутах. А две недели назад в игре с «Зенитом» моменты сложились не в нашу пользу. Я не прячусь за этими эпизодами, просто случаются такие ситуации, когда нужно дожать соперника.
— Кто-то из болельщиков свистел, а кто-то скандировал вашу фамилию. Чувствуете ли вы поддержку фанатов? Есть ли у вас контакт с ними?
— Никаких особенных контактов нет. Те, кто сидит на стадионе у меня за спиной — с ними могу пошутить, дать пять после голов или каких-то моментов. «Спартак» — команда, которая должна на высочайшем уровне проводить 30 матчей. Нельзя довольствоваться 2-3 играми. Максимум можно позволить себе 10 процентов матчей, чтобы быть не в тонусе. Именно это и делает разницу в РПЛ — это сильная и конкурентная лига. Никто не отдает очки. Свист был справедливым, болельщики были недовольны. Возможно, я и сам бы освистал себя в тот момент. Мне не нравилось, что происходило на поле в последние 20 минут первого тайма. Во втором тайме было получше. Но хотелось закрыть все вопросы еще до перерыва — для этого были силы и моменты. Могу сказать, что я точно не сдамся и буду биться до самого конца. Для меня «Спартак» — большой и очень важный клуб!
«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. В следующем, 8-м туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1