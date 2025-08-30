Станкович об игре «Спартака» с «Сочи»: «Мне не нравилось то, что происходило в последние 20 минут. Возможно, я бы сам себя освистал»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил игру своей команды в матче 7-го тура РПЛ против «Сочи» (2:1).

— С середины первого тайма «Спартак» отдал мяч сопернику, болельщики даже недовольно посвистывали. Это была установка, или, наоборот ее невыполнение?

— Конечно, это не было запланировано. Начало было таким, какое мы и хотели. Первые 15-20 минут делали то, что мы просили от ребят. Высокий прессинг, по возможности планировали открыть счет. Потом начались ошибки одна за другой. Все это рождало потерю ритма, концентрации и уверенности. Постепенно соперник получал уверенность, прибирал игру к рукам. В перерыве мы пытались что-то подправить. Понимали, что во втором тайме будет еще сложнее. Моменты у нас были. В футболе все решают эпизоды, и сегодня моменты получились вот такими: отмена красной карточки, пенальти на последних минутах. А две недели назад в игре с «Зенитом» моменты сложились не в нашу пользу. Я не прячусь за этими эпизодами, просто случаются такие ситуации, когда нужно дожать соперника.

— Кто-то из болельщиков свистел, а кто-то скандировал вашу фамилию. Чувствуете ли вы поддержку фанатов? Есть ли у вас контакт с ними?

— Никаких особенных контактов нет. Те, кто сидит на стадионе у меня за спиной — с ними могу пошутить, дать пять после голов или каких-то моментов. «Спартак» — команда, которая должна на высочайшем уровне проводить 30 матчей. Нельзя довольствоваться 2-3 играми. Максимум можно позволить себе 10 процентов матчей, чтобы быть не в тонусе. Именно это и делает разницу в РПЛ — это сильная и конкурентная лига. Никто не отдает очки. Свист был справедливым, болельщики были недовольны. Возможно, я и сам бы освистал себя в тот момент. Мне не нравилось, что происходило на поле в последние 20 минут первого тайма. Во втором тайме было получше. Но хотелось закрыть все вопросы еще до перерыва — для этого были силы и моменты. Могу сказать, что я точно не сдамся и буду биться до самого конца. Для меня «Спартак» — большой и очень важный клуб!

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. В следующем, 8-м туре красно-белые сыграют с московским «Динамо».