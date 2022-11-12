В «Спартаке» подтвердили, что Бальде скоро возобновит тренировки с командой

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с нападающим команды Кейта Бальде.

— Есть ли новости по зимнему турниру?

— Спросите у РПЛ.

— Правда ли, что Бальде начинает тренироваться со следующей недели?

— Да. С 15-го числа.

Напомним, в середине сентября Национальный антидопинговый суд Италии отстранил Бальде до 5 декабря за нарушение процедуры допинг-контроля, когда тот выступал за «Кальяри».

Сенегальский нападающий пополнил состав «Спартака» на правах свободного агента минувшим летом.