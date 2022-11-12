Чистяков: «Передо мной не надо извиняться. Никаких обид»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал об атмосфере в команде.

— Кто поддержал первым?

— Было приятно. Один из первых Миша Кержаков в соцсетях. Дальше ребята подхватили.

— Кто-то из руководства извинился?

— Передо мной не надо извиняться. Все мы ошибаемся. Никаких обид. Все нормально. Двигаемся дальше.

Разговаривали спокойно с Медведевым. Все решили и все.

— Ситуация больше вас сплотила?

— Да, это так. Хочу сказать спасибо всем, кто поддержал.

— Многие сразу стали думать о том, что вы больше не захотите играть за «Зенит»?

— Нет, это неправда. Думать могут всякое. Я люблю этот клуб. Буду всегда хотеть играть за этот клуб.

— «Ахмат»?

—Знал, что это неправда. Спокойно относился.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» дома проиграл грозненскому «Ахмату» (1:2). Ошибка Чистякова привела ко второму голу в ворота хозяев, игрока заменили в середине первого тайма.

Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что защитник выведен из основного состава. Позже было решено вернуть футболиста в команду.