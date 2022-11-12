Мележиков заявил, что Айртон может приостановить действие контракта со «Спартаком»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации с защитником Айртоном, который на правах аренды выступает за «Фламенго».

— Правда ли, что Айртон может приостановить контракт со «Спартаком»?

— Такая возможность есть. Будем ли его продавать? Посмотрим, решим.

— Достигнута ли договоренность с «Фламенго» по поводу выкупа?

— Все прописывалось. Условия пока не меняли.

— Наказал ли клуб Пилипенко?

— Эта история закрыта. Клуб провел работу с игроком. Какую — останется внутри нас.

25-летний Айртон выступает за «Фламенго» на правах аренды. В условиях договора есть пункт о возможности выкупа футболиста бразильским клубом при условии того, что он сыграет в 65% матчей.