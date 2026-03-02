Гендиректор «Пари НН» Карасев — о положении клуба: «Будем стараться обыгрывать прямых конкурентов»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о положении клуба в РПЛ.

«Мы хотим сохраниться в РПЛ. Понимаем, в какой системе координат находимся и будем стараться обыгрывать наших прямых конкурентов. Верим в нашего тренера», — сказал Карасев «СЭ».

«Пари НН» с 14 очками занимает 15 строчку.