Силкин: «Сегодня с «Динамо» меня ничего, кроме воспоминаний, не связывает»

Экс-защитник «Динамо», бывший главный тренер бело-голубых Сергей Силкин в интервью «СЭ» рассказал, как остался без работы.

— Сколько лет вы уже без работы?

— С 2016-го. В «Динамо» отвечал за подготовку резерва. Когда генеральным директором назначили Муравьева, меня убрали. Причем никто ничего не объяснил. Просто: «Все, давай до свидания».

— Муравьева из клуба давным-давно выпроводили. Неужели вам ни разу не предлагали вернуться? Например, в качестве тренера академии? Вы же здорово работали с молодежью.

— За все эти годы — ни одного предложения. Не знаю почему. «Динамо» для меня дом родной. Но там слишком часто меняется руководство. В какой-то момент пришли новые люди, они работают по своей системе. Наверное, считают, что мне в ней места нет.

Я спокойно к этому отношусь. Если раньше казалось, что к неприятностям привыкнуть нельзя, то теперь воспринимаю философски.

— Вы же полвека отдали клубу! Воспитанник динамовской школы, четыре года были капитаном дубля. За основной состав провели более ста матчей, в 1986-м стали серебряным призером чемпионата СССР. Дальше уже как тренер прошли все ступеньки — академия, молодежка, первая команда...

— Совершенно верно. Но сегодня с «Динамо» меня ничего, кроме воспоминаний, не связывает. Впрочем, надо отдать должное ветеранскому движению. Там обо мне не забывают. Приглашают на матчи, иногда на турниры с собой берут. А в конце декабря каждый год собираемся в ресторане на торжественный вечер, приходят динамовцы всех поколений...

Силкин тренировал «Динамо» с 2011 по 2012 год.

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