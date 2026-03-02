«Сочи» — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 15.00 мск

«Сочи» и «Спартак» сыграют в 19-м туре чемпионата России в понедельник, 2 марта. Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток — в 15.00 по московскому времени. Игра отложен с воскресенье из-за режима беспилотной опасности в Краснодарском крае.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Спартак».

Следить за основными событиями игры «Сочи» — «Спартак» можно также в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляция матча пройдет на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 14.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 19-й тур.

02 марта, 15:00. Фишт (Сочи)

В 18 турах чемпионата России «Сочи» набрал 9 очков и занимал перед зимней паузой последнее, 16-е место в таблице, у «Спартака» — 29 очков и шестая строчка.