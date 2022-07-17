Овечкин посетил матч между «Динамо» и «Ростовом»

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин посетил матч 1-го тура РПЛ между «Динамо» и «Ростовом». Он был замечен на трибунах домашнего стадиона бело-голубых.

Напомним, этим летом Овечкин провел товарищеский матч в составе «Динамо». Он даже забил гол в матче против команды блогеров — «Амкал».

Александр Овечкин является воспитанником хоккейной академии «Динамо».