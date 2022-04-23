Карпукас рассказал о задачах «Локомотива» на концовку сезона

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в интервью «СЭ» заявил, что клуб продолжает бороться за медали в РПЛ.

— За что борется «Локомотив»? От игры к игре, нужна победа в каждом матче. А там уже посмотрим, какое место будет. Мы — «Локомотив», мы всегда должны побеждать и бороться только за самые высокие места. Боремся ли за место в тройке? Да! — заявил Карпукас.

Московский «Локомотив» переиграл «Нижний Новгород» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

«Локомотив» 30 апреля на выезде сыграет с петербургским «Зенитом», а «Нижний Новгород» 2 мая встретится в Туле с «Арсеналом».