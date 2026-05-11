Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Отомстили? Спросите игроков»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.

— Отомстили? Это надо спрашивать у игроков. У нас свои задачи — это набор очков. Их нам мало. У нас есть еще одна игра, нам важно ее выиграть. Команда показала, что может биться с лидерами чемпионата. Порадовало, что ребята показали характер. Мы точно не думали о «Зените». Недавно «Краснодар» лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали, но не скажу, что сказали.

Кубковый матч в Краснодаре имел большее значение, учитывая наши задачи. Мы играли в Краснодаре на равных в Кубке России, но, к сожалению, уступили в серии пенальти.

Оценка сезона не очень позитивная на данный момент. Результат в чемпионате и Кубке не тот, который мы ожидали, — сказал Пивоваров.

7 мая «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти финала Пути РПЛ FONBET Кубка России после двух нулевых ничьих.

В чемпионате России «Краснодар» с 63 очками занимает второе место. «Быки» за один тур до конца пропустили вперед «Зенит» (65). «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.

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