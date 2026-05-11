Гендиректор «Динамо» Пивоваров о победе над «Краснодаром»: «Отомстили? Спросите игроков»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в домашнем матче 29-го тура РПЛ.
— Отомстили? Это надо спрашивать у игроков. У нас свои задачи — это набор очков. Их нам мало. У нас есть еще одна игра, нам важно ее выиграть. Команда показала, что может биться с лидерами чемпионата. Порадовало, что ребята показали характер. Мы точно не думали о «Зените». Недавно «Краснодар» лишил нас борьбы за трофей. Звонки из Питера поступали, но не скажу, что сказали.
Кубковый матч в Краснодаре имел большее значение, учитывая наши задачи. Мы играли в Краснодаре на равных в Кубке России, но, к сожалению, уступили в серии пенальти.
Оценка сезона не очень позитивная на данный момент. Результат в чемпионате и Кубке не тот, который мы ожидали, — сказал Пивоваров.
7 мая «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти финала Пути РПЛ FONBET Кубка России после двух нулевых ничьих.
В чемпионате России «Краснодар» с 63 очками занимает второе место. «Быки» за один тур до конца пропустили вперед «Зенит» (65). «Динамо» с 42 очками располагается на восьмой строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|1 : 2
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0