Суперкомпьютер оценил шансы «Краснодара» на чемпионство перед последним туром в 16 процентов

Суперкомпьютер портала Opta оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в РПЛ-2025/26 в 16 процентов.

В 29-м туре чемпионата «быки» уступили московскому «Динамо» (1:2). «Краснодар» с 63 очками остался на втором месте.

Лидирует в таблице «Зенит», на счету которого 65 очков перед последним туром. Шансы сине-бело-голубых на золото суперкомпьютер оценил в 84,3 процента.

По данным Opta, бронзовые медали выиграет «Локомотив» (79,7 процента), шансы «Спартака» — 20,3 процента.

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