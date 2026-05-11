Боселли не реализовал выход один на один, Ленини не забил в упор: спасения Лунева в матче с «Краснодаром»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев сделал два спасения в концовке матча 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

В концовке игры при счете 1:1 сначала голкипер отбил удар полузащитника «быков» Кевина Ленини, а потом не дал забить полузащитнику Хуану Боселли, который вышел на один на один.

После этого поражения «Краснодар» потерял лидерство в РПЛ, за тур до конца сезона «быки» отстают от «Зенита» на 2 очка.

34-летний Лунев — трехкратный чемпион России и обладатель Кубка страны (2020) в составе сине-бело-голубых.

«Зенит» и «Краснодар» в борьбе за чемпионство: что нужно командам для золота в последнем туре РПЛ

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

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