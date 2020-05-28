Гендиректор «Зенита» считает, что нужно играть матчи РПЛ без зрителей

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возобновлении сезона РПЛ. Он считает, что проведение матчей со зрителями пока невозможно.

— Надо быть реалистами, — цитирует Медведева News.ru. -Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден — конечно, играть без зрителей.

Чемпионат России возобновится 21 июня.