Мележиков: «Если поле готово, то матч должен быть. «Спартаку» нужно побеждать»

Мележиков заявил, что «Спартаку» нужно побеждать «Локомотив»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков перед матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» заявил, что нужно побеждать.

«Если поле готово, то матч должен быть. Делегат должен решить. Нужно побеждать сегодня!», — сказал Мележиков.

Напомним, в столице весь день идет снегопад, который закончится только в воскресенье. Проведение встречи было под вопросом, однако делегат матча Александр Сафонов сообщил, что игра должна состояться по расписанию.

Встреча «Локомотива» и «Спартака» пройдет сегодня, 2 апреля, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.