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Агаларов идет на рекорд чемпионатов России

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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В матче 23-го тура чемпионата России Гамид Агаларов принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов», забив 15-й гол в сезоне. Лидер бомбардирской гонки записал на свой счет более 70 процентов мячей своей команды. С большой долей вероятности Агаларов установит новый рекорд чемпионата, ведь владеющий лучшим результатом в истории Дмитрий Кириченко забил 58,33% голов «Ростсельмаша» в 2000 году.

Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России

Сезон

Игрок

Команда

Голы

Голы команды

%

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

15

21

71,43

2000

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш

14

24

58,33

1995

Александр Маслов

Ростсельмаш

18

35

51,43

1993

Виктор Панченко

КАМАЗ

21

45

46,67

2001

Андрей Федьков

Сокол

14

31

45,16

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

18

40

45,00

2001

Дмитрий Кириченко

Ростсельмаш

13

29

44,83

2010

Веллитон

Спартак

19

43

44,19

15-й гол Агаларов забил в 21 год и 229 дней. Только шесть футболистов достигали отметки в более молодом возрасте. Причем Игорь Симутенков делал это дважды. Рекордом владеет Владимир Бесчастных, который в сезоне-1993 отличился 18 раз, не достигнув 20-летия.

Самые молодые авторы 15 голов в одном чемпионате России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Возраст 15-го гола

1993

Владимир Бесчастных

Спартак

29

18

19 лет 163 дня

1993

Игорь Симутенков

Динамо

33

16

20 лет 152 дня

2004

Дмитрий Сычев

Локомотив

27

15

21 год 17 дней

2018/19

Федор Чалов

ЦСКА

30

15

21 год 46 дней

2011/12

Ласина Траоре

Кубань

38

18

21 год 98 дней

1994

Игорь Симутенков

Динамо

28

21

21 год 116 дней

2021/22

Гамид Агаларов

Уфа

22

15

21 год 229 дней

2004

Александр Кержаков

Зенит

29

18

21 год 297 дней

Кроме того, Агаларов продолжает погоню за снайперским рекордом «Уфы» в премьер-лиге. 21-летний форвард в 32 матчах отличился 15 раз, тогда как Силвестр Игбун записал на свой счет 25 мячей в 108 встречах.

Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Силвестр Игбун

Нигерия

2015-2019

108

25

Гамид Агаларов

Россия

2020-н.в.

32

15

Иван Пауревич

Хорватия

2014-2019

120

11

Вячеслав Кротов

Россия

2015-н.в.

142

11

Дмитрий Стоцкий

Россия

2015-2018

97

10

Дмитрий Сысуев

Россия

2016-2021

100

10

Ондржей Ванек

Чехия

2016-2019

44

8

Марсинью

Бразилия

2014-2016

56

8

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Гамид Агаларов
0
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

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Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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 6
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Локомотив

 6
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Краснодар

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Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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