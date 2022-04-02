Агаларов идет на рекорд чемпионатов России

В матче 23-го тура чемпионата России Гамид Агаларов принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов», забив 15-й гол в сезоне. Лидер бомбардирской гонки записал на свой счет более 70 процентов мячей своей команды. С большой долей вероятности Агаларов установит новый рекорд чемпионата, ведь владеющий лучшим результатом в истории Дмитрий Кириченко забил 58,33% голов «Ростсельмаша» в 2000 году.

Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России

Сезон Игрок Команда Голы Голы команды % 2021/22 Гамид Агаларов Уфа 15 21 71,43 2000 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш 14 24 58,33 1995 Александр Маслов Ростсельмаш 18 35 51,43 1993 Виктор Панченко КАМАЗ 21 45 46,67 2001 Андрей Федьков Сокол 14 31 45,16 2016/17 Федор Смолов Краснодар 18 40 45,00 2001 Дмитрий Кириченко Ростсельмаш 13 29 44,83 2010 Веллитон Спартак 19 43 44,19

15-й гол Агаларов забил в 21 год и 229 дней. Только шесть футболистов достигали отметки в более молодом возрасте. Причем Игорь Симутенков делал это дважды. Рекордом владеет Владимир Бесчастных, который в сезоне-1993 отличился 18 раз, не достигнув 20-летия.

Самые молодые авторы 15 голов в одном чемпионате России

Сезон Игрок Команда Матчи Голы Возраст 15-го гола 1993 Владимир Бесчастных Спартак 29 18 19 лет 163 дня 1993 Игорь Симутенков Динамо 33 16 20 лет 152 дня 2004 Дмитрий Сычев Локомотив 27 15 21 год 17 дней 2018/19 Федор Чалов ЦСКА 30 15 21 год 46 дней 2011/12 Ласина Траоре Кубань 38 18 21 год 98 дней 1994 Игорь Симутенков Динамо 28 21 21 год 116 дней 2021/22 Гамид Агаларов Уфа 22 15 21 год 229 дней 2004 Александр Кержаков Зенит 29 18 21 год 297 дней

Кроме того, Агаларов продолжает погоню за снайперским рекордом «Уфы» в премьер-лиге. 21-летний форвард в 32 матчах отличился 15 раз, тогда как Силвестр Игбун записал на свой счет 25 мячей в 108 встречах.

Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России