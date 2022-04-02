Агаларов идет на рекорд чемпионатов России
В матче 23-го тура чемпионата России Гамид Агаларов принес «Уфе» победу над «Крыльями Советов», забив 15-й гол в сезоне. Лидер бомбардирской гонки записал на свой счет более 70 процентов мячей своей команды. С большой долей вероятности Агаларов установит новый рекорд чемпионата, ведь владеющий лучшим результатом в истории Дмитрий Кириченко забил 58,33% голов «Ростсельмаша» в 2000 году.
Футболисты с самым высоким процентом голов в команде в чемпионатах России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Голы
|
Голы команды
|
%
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
15
|
21
|
71,43
|
2000
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш
|
14
|
24
|
58,33
|
1995
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
18
|
35
|
51,43
|
1993
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
21
|
45
|
46,67
|
2001
|
Андрей Федьков
|
Сокол
|
14
|
31
|
45,16
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
18
|
40
|
45,00
|
2001
|
Дмитрий Кириченко
|
Ростсельмаш
|
13
|
29
|
44,83
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
19
|
43
|
44,19
15-й гол Агаларов забил в 21 год и 229 дней. Только шесть футболистов достигали отметки в более молодом возрасте. Причем Игорь Симутенков делал это дважды. Рекордом владеет Владимир Бесчастных, который в сезоне-1993 отличился 18 раз, не достигнув 20-летия.
Самые молодые авторы 15 голов в одном чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Возраст 15-го гола
|
1993
|
Владимир Бесчастных
|
Спартак
|
29
|
18
|
19 лет 163 дня
|
1993
|
Игорь Симутенков
|
Динамо
|
33
|
16
|
20 лет 152 дня
|
2004
|
Дмитрий Сычев
|
Локомотив
|
27
|
15
|
21 год 17 дней
|
2018/19
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
30
|
15
|
21 год 46 дней
|
2011/12
|
Ласина Траоре
|
Кубань
|
38
|
18
|
21 год 98 дней
|
1994
|
Игорь Симутенков
|
Динамо
|
28
|
21
|
21 год 116 дней
|
2021/22
|
Гамид Агаларов
|
Уфа
|
22
|
15
|
21 год 229 дней
|
2004
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
29
|
18
|
21 год 297 дней
Кроме того, Агаларов продолжает погоню за снайперским рекордом «Уфы» в премьер-лиге. 21-летний форвард в 32 матчах отличился 15 раз, тогда как Силвестр Игбун записал на свой счет 25 мячей в 108 встречах.
Лучшие бомбардиры «Уфы» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Силвестр Игбун
|
Нигерия
|
2015-2019
|
108
|
25
|
Гамид Агаларов
|
Россия
|
2020-н.в.
|
32
|
15
|
Иван Пауревич
|
Хорватия
|
2014-2019
|
120
|
11
|
Вячеслав Кротов
|
Россия
|
2015-н.в.
|
142
|
11
|
Дмитрий Стоцкий
|
Россия
|
2015-2018
|
97
|
10
|
Дмитрий Сысуев
|
Россия
|
2016-2021
|
100
|
10
|
Ондржей Ванек
|
Чехия
|
2016-2019
|
44
|
8
|
Марсинью
|
Бразилия
|
2014-2016
|
56
|
8
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0