Генеральный директор «Спартака»: «У Джикии небольшая травма, она не очень серьезная»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о состоянии капитана красно-белых Георгия Джикии.

«У Джикии небольшая травма, которая была получена на тренировке. Насколько я знаю, она не очень серьезная. Посмотрим, понаблюдаем», — сказал Малышев.

Ранее агент Джикии Вадим Шпинев рассказал, что футболист пропустил игру 13-го тура РПЛ против «Факела» из-за травмы (0:2).

Всего в этом сезоне РПЛ Джикия провел пять матчей в составе «Спартака».