Гендиректор РЖД лично потребовал от руководства «Локомотива» продлить Николича
Как стало известно «СЭ», генеральный директор РЖД Олег Белозеров лично спустил руководству «Локомотива» распоряжение подписать новый контракт с главным тренером команды Марко Николичем.
Николич тренирует «Локомотив» с мая 2020 года. Он сменил на посту Юрия Семина.
В данный момент «Локомотив» идет на третьем месте в чемпионате России и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда из Москвы также выиграла Кубок России.
(Максим Алланазаров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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