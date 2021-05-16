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Гендиректор РЖД лично потребовал от руководства «Локомотива» продлить Николича

12:30
Марко Николич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», генеральный директор РЖД Олег Белозеров лично спустил руководству «Локомотива» распоряжение подписать новый контракт с главным тренером команды Марко Николичем.

Николич тренирует «Локомотив» с мая 2020 года. Он сменил на посту Юрия Семина.

В данный момент «Локомотив» идет на третьем месте в чемпионате России и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда из Москвы также выиграла Кубок России.

(Максим Алланазаров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Ахмат
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Атлетик
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