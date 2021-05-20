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Гендиректор «Крыльев Советов» прокомментировал новость об уходе руководства клуба

22:10
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Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что 24 мая запланировано заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться дальнейшее развитие клуба.

По информации «СЭ», в ближайшее время «Крылья Советов» могут покинуть Калакуцкий, а также председатель совета директоров Сергей Аракелов и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин.

«Пока решений никаких не принималось и не принято. Так что сейчас рано о чем-то говорить, — цитирует Калакуцкого «РБ Спорт» 20 мая. — При этом есть ряд вопросов и моментов по разному видению дальнейшего развития клуба. В этом есть доля правды. Но клуб — это акционерной общество, где решение принимает совет директоров в количестве девяти человек. Его заседание состоится в ближайшее время. Скорее всего, в понедельник. Так что преждевременно предвосхищать события, когда есть масса моментов для обсуждения.

С кем у меня разное видение? Главный акционер клуба, учредитель, бенефициар и заказчик — правительство области. Основное мнение имеет оно. Хотя главным бенефициаром, безусловно, должен быть болельщик клуба. Гендиректор — это исполнительное лицо. Есть ряд документов, который подготавливается, выносится на совет директоров и обсуждается. В чем различие во взглядах? Стратегия развития клуба, трансферная, селекционная политика. В первую очередь говорим о спортивной части".

«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ-2020/21 и получили путевку в премьер-лигу. Кроме того, самарская команда вышла в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграла «Локомотиву» (1:3).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-kry-l-ev-sovetov-prokommentiroval-novost-ob-uhode-rukovodstva-kluba/

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