Гендиректор «Крыльев Советов» прокомментировал новость об уходе руководства клуба

Гендиректор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что 24 мая запланировано заседание совета директоров, на котором будет обсуждаться дальнейшее развитие клуба.

По информации «СЭ», в ближайшее время «Крылья Советов» могут покинуть Калакуцкий, а также председатель совета директоров Сергей Аракелов и заместитель гендиректора по спортивной работе Дмитрий Галямин.

«Пока решений никаких не принималось и не принято. Так что сейчас рано о чем-то говорить, — цитирует Калакуцкого «РБ Спорт» 20 мая. — При этом есть ряд вопросов и моментов по разному видению дальнейшего развития клуба. В этом есть доля правды. Но клуб — это акционерной общество, где решение принимает совет директоров в количестве девяти человек. Его заседание состоится в ближайшее время. Скорее всего, в понедельник. Так что преждевременно предвосхищать события, когда есть масса моментов для обсуждения.

С кем у меня разное видение? Главный акционер клуба, учредитель, бенефициар и заказчик — правительство области. Основное мнение имеет оно. Хотя главным бенефициаром, безусловно, должен быть болельщик клуба. Гендиректор — это исполнительное лицо. Есть ряд документов, который подготавливается, выносится на совет директоров и обсуждается. В чем различие во взглядах? Стратегия развития клуба, трансферная, селекционная политика. В первую очередь говорим о спортивной части".

«Крылья Советов» выиграли первенство Олимп-ФНЛ-2020/21 и получили путевку в премьер-лигу. Кроме того, самарская команда вышла в финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором проиграла «Локомотиву» (1:3).