Боккетти побывал на домашнем стадионе «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти побывал на домашнем стадионе столичного клуба, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

Футболист также посетил музей «Спартака» и встретился с капитаном клуба Георгием Джикией.

В составе «Спартака» Боккетти становился чемпионом-2017, в том же году выиграл национальный Суперкубок, вместе с «Рубином» Сальваторе в 2012-м брал Кубок и Суперкубок.