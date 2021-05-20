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Боккетти побывал на домашнем стадионе «Спартака»

21:59
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Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти побывал на домашнем стадионе столичного клуба, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.

Футболист также посетил музей «Спартака» и встретился с капитаном клуба Георгием Джикией.

В составе «Спартака» Боккетти становился чемпионом-2017, в том же году выиграл национальный Суперкубок, вместе с «Рубином» Сальваторе в 2012-м брал Кубок и Суперкубок.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fcsm_official/status/1395435123735138304

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