Боккетти побывал на домашнем стадионе «Спартака»
21:59
Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти побывал на домашнем стадионе столичного клуба, сообщает пресс-служба красно-белых в Twitter.
Футболист также посетил музей «Спартака» и встретился с капитаном клуба Георгием Джикией.
В составе «Спартака» Боккетти становился чемпионом-2017, в том же году выиграл национальный Суперкубок, вместе с «Рубином» Сальваторе в 2012-м брал Кубок и Суперкубок.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/fcsm_official/status/1395435123735138304
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