Стильный Карпин в ресторане: «Когда жена заставила надеть рубашку»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в ресторане на территории одного из отелей в Дубае.

«Когда жена заставила надеть рубашку в ресторан. Подкаблучники меня поймут», — написал тренер.

Также Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.

voroblnskli_evgenli: «А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!!!»

vgkarpin: «Может, денег дашь чуток, под Лигу чемпионов?! А то туда больше никто же не хочет, кроме нас».

Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.

«Ростов» занял девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.