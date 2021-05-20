Стильный Карпин в ресторане: «Когда жена заставила надеть рубашку»
20 мая 2021, 23:15
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в ресторане на территории одного из отелей в Дубае.
«Когда жена заставила надеть рубашку в ресторан. Подкаблучники меня поймут», — написал тренер.
Также Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.
voroblnskli_evgenli: «А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!!!»
vgkarpin: «Может, денег дашь чуток, под Лигу чемпионов?! А то туда больше никто же не хочет, кроме нас».
Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.
«Ростов» занял девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.
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