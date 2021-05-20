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Стильный Карпин в ресторане: «Когда жена заставила надеть рубашку»

20 мая 2021, 23:15
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов». Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.
Валерий Карпин. Фото ФК «Ростов».
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он в ресторане на территории одного из отелей в Дубае.

«Когда жена заставила надеть рубашку в ресторан. Подкаблучники меня поймут», — написал тренер.

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

Также Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.

voroblnskli_evgenli: «А когда «Ростов» выйдет в Лигу чемпионов? Ты об этом не задумывался?! Больше думай о клубе!!!»

vgkarpin: «Может, денег дашь чуток, под Лигу чемпионов?! А то туда больше никто же не хочет, кроме нас».

Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.
Карпин в комментарии ответил на реплику болельщика.

«Ростов» занял девятое место в Тинькофф РПЛ, набрав 43 очка в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPGv5R4Fzcq/

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