Гендиректор «Химок» о поражении от ЦСКА: «После двух обидных пропущенных мячей у команды сбился настрой»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» поражение от ЦСКА (0:3) в матче 22-го тура РПЛ.

«Изменения в игре сегодня были видны. Команда показала себя довольно стройно. ЦСКА — серьезный соперник. На результат повлияли два быстрых гола в концовке первого тайма. К сожалению, после этих обидных мячей у команды сбился настрой. Серия неудач? Этому есть ряд причин. Не нужно сравнивать прошлую игру с этой. На перестройку команды нужно времени. Ринат Саярович дал возможность показать себя тем игрокам, которые давно не выходили в официальных матчах», — сказал Оленев «СЭ».

ЦСКА располагается на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 41 очко за 22 тура. «Химки» занимают 15-е место с 13 очками.