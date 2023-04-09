На матче «Локомотив» — «Зенит» ожидается около 10 тысяч болельщиков

На матче 22-го тура РПЛ, где встретятся «Локомотив» и «Зенит» ожидается около 10 тысяч болельщиков. Встреча пройдет на «РЖД Арене».

«На матче «Локомотив» — «Зенит» ожидается около 10 тысяч болельщиков, — сообщили «СЭ» в пресс-службе железнодорожников.

Встреча команд состоится сегодня, 9 апреля, начало — 20.00 мск.