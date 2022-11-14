Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Попробуем ли догнать «Зенит»? Не задавайте провокационных вопросов»

Гендиректор «Динамо» назвал провокационным вопрос о том, смогут ли бело-голубые догнать «Зенит» в РПЛ

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые побороться за золотые медали РПЛ в этом сезоне.

— Вы поднялись на четвертое место в РПЛ, до «Зенита» 13 очков. Досягаемы ли петербуржцы для вас?

— Мы идем шаг за шагом по части спортивного развития. Наша цель — место в первой тройке РПЛ. В настоящий момент мы находимся ниже в турнирной таблице, но ситуация в команде и в игре улучшается. Поэтому будем надеяться, что результаты пойдут вверх.

— И тогда можно будет попробовать догнать «Зенит»?

— Не задавайте провокационных вопросов, пожалуйста.

В 17-м туре РПЛ «Динамо» обыграло ЦСКА (2:1) и набрало 29 очков (4-е место).