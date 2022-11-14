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Нигматуллин — о Галактионове: «В «Локомотиве» его ждет та же участь, что и в «Нижнем Новгороде», — борьба за выживание»

Нигматуллин считает, что Галактионов не добьется успеха в «Локомотиве»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«По-моему, нет ни одного сезона, в котором бы он проработал полностью с командой премьер-лиги. Это рассчитывание на чудо, большой эксперимент, который решил в очередной раз сделать «Локомотив». Галактионов свою квалификацию пока нигде работой не подтвердил. И как многие футболисты «Локо», является перспективным как тренер. Со своей предыдущей командой он боролся за выживание. Та же участь ждет его и в «Локомотиве», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В воскресенье, 13 ноября, Михаил Галактионов стал новым главным тренером «Локомотива».

Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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