Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера железнодорожников.

«По-моему, нет ни одного сезона, в котором бы он проработал полностью с командой премьер-лиги. Это рассчитывание на чудо, большой эксперимент, который решил в очередной раз сделать «Локомотив». Галактионов свою квалификацию пока нигде работой не подтвердил. И как многие футболисты «Локо», является перспективным как тренер. Со своей предыдущей командой он боролся за выживание. Та же участь ждет его и в «Локомотиве», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В воскресенье, 13 ноября, Михаил Галактионов стал новым главным тренером «Локомотива».