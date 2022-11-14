Пивоваров: «Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, планирует ли клуб усиливаться в зимнее трансферное окно.

«Мы считаем, что команда укомплектована. Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход», — приводит Metaratings.ru слова Пивоварова.

Напомним, что в летнее трансферное окно в московский клуб перешли Эли Даса, Роберто Фернандес, Матиас Норманн, Муми Нгамале, Николас Маричаль и Милан Майсторович, который присоединится к команде во второй половине текущего сезона.