Пивоваров: «Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, планирует ли клуб усиливаться в зимнее трансферное окно.
«Мы считаем, что команда укомплектована. Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход», — приводит Metaratings.ru слова Пивоварова.
Напомним, что в летнее трансферное окно в московский клуб перешли Эли Даса, Роберто Фернандес, Матиас Норманн, Муми Нгамале, Николас Маричаль и Милан Майсторович, который присоединится к команде во второй половине текущего сезона.
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|
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|
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|13
|
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|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
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|17
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|3
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|17
|1
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|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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