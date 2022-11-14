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Сегодня, 11:10

Пивоваров: «Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, планирует ли клуб усиливаться в зимнее трансферное окно.

«Мы считаем, что команда укомплектована. Новые игроки в «Динамо» будут появляться в том случае, если будут трансферы на выход», — приводит Metaratings.ru слова Пивоварова.

Напомним, что в летнее трансферное окно в московский клуб перешли Эли Даса, Роберто Фернандес, Матиас Норманн, Муми Нгамале, Николас Маричаль и Милан Майсторович, который присоединится к команде во второй половине текущего сезона.

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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
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3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Спартак

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Спартак

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Краснодар

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