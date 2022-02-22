Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:17

Гбамен — о переходе в ЦСКА: «Думбия удивится, что я тут»

Полузащитник «Эвертона» прокомментировал переход в ЦСКА на правах аренды
Иван Шитик
Корреспондент
Жан-Филипп Гбамен.
Фото ПФК ЦСКА.

Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

— Жан-Филипп, совсем недавно появилась информация о твоем возможном приезде, и вот ты уже здесь. Переговоры прошли быстро?

— Да, достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен, — приводит слова хавбека сайт красно-синих.

— В «Эвертоне» выступает Саломон Рондон. Ты что-то узнавал у него о команде?

— Да, я расспросил его о городе, о людях, которые играют и работают в ЦСКА. Он дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам, которые страстно поддерживают команду и сказал, что мне все очень понравится.

— Знал, что в ЦСКА уже играли ребята из Кот-д'Ивуара?

— Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).

— У тебя был большой период без футбола. Как себя чувствуешь?

— Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею.

Полузащитник английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перешел в московский ЦСКА на правах аренды.

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/fonbet-trenirovochnye-sbory/jean-philippe-gbamin-khochu-dat-komande-vse-na-chto-ya-sposoben/
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чем коварны зимние пробежки? Польза и вред
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 19-й тур после зимней паузы: «Спартак» — ЦСКА и другие матчи
На Икарди претендуют несколько клубов серии А
Шварц: «Нет смысла сравнивать трансферную политику «Динамо» с другими клубами. У нас своя дорога»
Сандро Шварц: «Цель «Динамо» — выигрывать каждый следующий матч»
Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
Защитник «Спартака» Гапонов перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
Червиченко отреагировал на возможное назначение Юрана на пост главного тренера «Химок»
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Шварц: «Нет смысла сравнивать трансферную политику «Динамо» с другими клубами. У нас своя дорога»
Сандро Шварц: «Цель «Динамо» — выигрывать каждый следующий матч»
Агент Тюкавина прокомментировал информацию об интересе «Боруссии» к футболисту
«Спартак» объявил о переходе защитника «Крыльев Советов» Чернова
Габулов — об увольнении Черевченко: «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск"
Радимов: «Шансы у «Зенита» есть, но фаворит — «Бетис»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварц: «Нет смысла сравнивать трансферную политику «Динамо» с другими клубами. У нас своя дорога»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости