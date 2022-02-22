Гбамен — о переходе в ЦСКА: «Думбия удивится, что я тут»
Новичок ЦСКА Жан-Филипп Гбамен поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
— Жан-Филипп, совсем недавно появилась информация о твоем возможном приезде, и вот ты уже здесь. Переговоры прошли быстро?
— Да, достаточно быстро. Мой агент связался с клубом, мы за короткое время уладили формальности. Очень рад, что перешел в ЦСКА, хочу дать команде все, на что я способен, — приводит слова хавбека сайт красно-синих.
— В «Эвертоне» выступает Саломон Рондон. Ты что-то узнавал у него о команде?
— Да, я расспросил его о городе, о людях, которые играют и работают в ЦСКА. Он дал самые положительные характеристики Москве, клубу и болельщикам, которые страстно поддерживают команду и сказал, что мне все очень понравится.
— Знал, что в ЦСКА уже играли ребята из Кот-д'Ивуара?
— Да, я в курсе, что здесь выступал Ласина Траоре, а с Сейду Думбия я вообще переписываюсь, созваниваюсь, вместе мы играли за сборную. Про ЦСКА еще у него не спрашивал, он удивится, что я тут (улыбается).
— У тебя был большой период без футбола. Как себя чувствуешь?
— Я сейчас в хорошей форме, хоть давно и не играл, но тренировался. Надеюсь, что покажу болельщикам все, что я умею.
Полузащитник английского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен перешел в московский ЦСКА на правах аренды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7