Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина: «Он прошел большой спортивный путь, оставил заметный след»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так случилось! Вениамин был очень талантливый, уже в 16 лет он начал играть в стартовом составе чемпионской «Алании». Тогда он и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Потом были и выступления за национальную сборную, и игры за ЦСКА. Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошел большой спортивный путь, оставил заметный след. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования!», — сказал Газзаев «СЭ».

В воскресенье, 6 августа ЦСКА сообщил о смерти бывшего голкипера команды Вениамина Мандрыкина. Он ушел из жизни в возрасте 41 года.

В ходе карьеры Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. Голкипер трижды становился чемпионом России, четыре раза побеждал в Кубке России и три раза выигрывал Суперкубок страны. В 2005 году Мандрыкин стал победителем Кубка УЕФА в составе армейцев.