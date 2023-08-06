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Газзаев выразил соболезнования в связи со смертью Мандрыкина: «Он прошел большой спортивный путь, оставил заметный след»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вениамин Мандрыкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-голкипера армейцев Вениамина Мандрыкина.

«Хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Очень жаль, что так случилось! Вениамин был очень талантливый, уже в 16 лет он начал играть в стартовом составе чемпионской «Алании». Тогда он и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Потом были и выступления за национальную сборную, и игры за ЦСКА. Но, к сожалению, эта авария... Вениамин прошел большой спортивный путь, оставил заметный след. Еще раз выражаю самые искренние соболезнования!», — сказал Газзаев «СЭ».

В воскресенье, 6 августа ЦСКА сообщил о смерти бывшего голкипера команды Вениамина Мандрыкина. Он ушел из жизни в возрасте 41 года.

В ходе карьеры Мандрыкин выступал за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов» и «Динамо» Брянск. Голкипер трижды становился чемпионом России, четыре раза побеждал в Кубке России и три раза выигрывал Суперкубок страны. В 2005 году Мандрыкин стал победителем Кубка УЕФА в составе армейцев.

Вениамин Мандрыкин
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Краснодар – Пари НН
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5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
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Рубин – Спартак
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5.08 17:30
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ЦСКА – Локомотив
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6.08 17:30
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