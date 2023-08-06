Черевченко считает, что экс-защитник ЦСКА Гогуа пригодится любой команде РПЛ

Экс-тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о бывшем защитнике ЦСКА Седрике Гогуа.

«Я еще видел его вживую, когда работал в тульском «Арсенале».Тогда он забил победный гол в наши ворота, играя за ЦСКА. По тому, что я вижу сейчас в РПЛ, он пригодится любой команде. По нынешнему уровню хорошо вписался бы в любой состав. Я сам бывший защитник и понимаю, о чем говорю», — цитирует Черевченко «РБ Спорт».

29-летний ивуариец выступал в России за «СКА-Хабаровск», «Тамбов», ЦСКА и «Ротор». С февраля этого года Гогуа играет за «Истиклол» из Таджикистана, который возглавляет Черевченко.