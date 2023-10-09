Газзаев: «Мне некорректно говорить о будущем Абаскаля в «Спартаке». Но он растерян»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не угадал со стартовым составом на дерби против армейцев (2:2) в 11-м туре РПЛ.
— Абаскаль сегодняшним результатом отложил вопрос о своей отставке?
— Не знаю. Мне некорректно рассуждать о его судьбе и будущем в «Спартаке». Но со стороны видно, что он растерян.
— Что вы имеете в виду?
— Решения по составу. Какие-то метания продолжаются. Может быть, давят разговоры об отставке. Но его вариант опять не убедил. Есть такое расхожее выражение — «одни не могут, другие не хотят». Так вот сегодня в первом тайме эта фраза относилась только к «Спартаку».
Мозес сыграл слабо, Бонгонда и Медина провалились почти сразу. Промес не центральный нападающий. Оборона периодически сбоит. Абаскаль почему-то все эти нюансы не учел. Уверенности от тренера не исходит. Посмотрим, что будет дальше. У него довольно богатый материал для работы. Из такого состава, конечно, нужно выжимать больше. Просто надо было уже давно определиться с оптимальным вариантом.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. В следующем туре красно-белые примут на своем поле «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1