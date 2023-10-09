Газзаев: «Мне некорректно говорить о будущем Абаскаля в «Спартаке». Но он растерян»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не угадал со стартовым составом на дерби против армейцев (2:2) в 11-м туре РПЛ.

— Абаскаль сегодняшним результатом отложил вопрос о своей отставке?

— Не знаю. Мне некорректно рассуждать о его судьбе и будущем в «Спартаке». Но со стороны видно, что он растерян.

— Что вы имеете в виду?

— Решения по составу. Какие-то метания продолжаются. Может быть, давят разговоры об отставке. Но его вариант опять не убедил. Есть такое расхожее выражение — «одни не могут, другие не хотят». Так вот сегодня в первом тайме эта фраза относилась только к «Спартаку».

Мозес сыграл слабо, Бонгонда и Медина провалились почти сразу. Промес не центральный нападающий. Оборона периодически сбоит. Абаскаль почему-то все эти нюансы не учел. Уверенности от тренера не исходит. Посмотрим, что будет дальше. У него довольно богатый материал для работы. Из такого состава, конечно, нужно выжимать больше. Просто надо было уже давно определиться с оптимальным вариантом.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в 11 матчах. В следующем туре красно-белые примут на своем поле «Пари НН».