Газзаев считает, что Файзуллаева рано сравнивать с Дзагоевым

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева в дерби со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

— Давайте о ЦСКА. Как вам Файзуллаев?

— Способный, талантливый парень. Думаю, чем больше будет играть, тем быстрее обретет уверенность. У него очень быстро работают ноги. Хорошее видение поля. Может одним пасом вскрыть оборону соперника. Пока новичок обнадеживает.

— Не напоминает вам молодого Дзагоева?

— Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать.

— Келлвен понравился на правом фланге обороны? Может быть, и нет ничего страшного в том, что ЦСКА не вернул Марио Фернандеса?

— Качественный матч Келлвена. Он, как говориться, на своем месте. Довольно быстро освоился в новой команде. Но я бы прежде всего отметил Гайича. Два гола-красавца! Просто какой-то бенефис! Был полезен и впереди, и в обороне. Это однозначно его лучший матч в ЦСКА.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками после 11 туров.