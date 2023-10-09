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Газзаев считает, что Файзуллаева рано сравнивать с Дзагоевым

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Аббосбек Файзуллаев (слева) и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил игру полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева в дерби со «Спартаком» (2:2) в 11-м туре РПЛ.

— Давайте о ЦСКА. Как вам Файзуллаев?

— Способный, талантливый парень. Думаю, чем больше будет играть, тем быстрее обретет уверенность. У него очень быстро работают ноги. Хорошее видение поля. Может одним пасом вскрыть оборону соперника. Пока новичок обнадеживает.

— Не напоминает вам молодого Дзагоева?

— Нет. Его пока рано с кем-либо сравнивать. Да и неправильно это, некорректно. Пусть окрепнет. Задатки, безусловно, видны, но надо много работать.

— Келлвен понравился на правом фланге обороны? Может быть, и нет ничего страшного в том, что ЦСКА не вернул Марио Фернандеса?

— Качественный матч Келлвена. Он, как говориться, на своем месте. Довольно быстро освоился в новой команде. Но я бы прежде всего отметил Гайича. Два гола-красавца! Просто какой-то бенефис! Был полезен и впереди, и в обороне. Это однозначно его лучший матч в ЦСКА.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками после 11 туров.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (2:2). Милан Гайич и&nbsp;Хесус Медина. «Спартаку» повезло. Абаскаль растерян. Бонгонда и Медина провалились на флангах". Газзаев — об упущенной победе ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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