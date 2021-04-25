Газзаев считает, что судья ошибся, удалив Ахметова в матче «Спартак» — ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1).
Хавбек красно-синих Ильзат Ахметов получил красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве на 37-й минуте встречи.
«Мне дерби не понравилось — ни одна, ни другая команда. Считаю, что судья ошибся и никакого удаления не было. В итоге игра сломалась, и выделить кого-то в матче тоже нельзя. Дерби получилось скучным», — сказал Газзаев «СЭ».
После 27 туров «Спартак» с 50 очками идет на третьем месте. ЦСКА с 46 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.
(Константин Колмаков)
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