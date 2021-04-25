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Газзаев считает, что судья ошибся, удалив Ахметова в матче «Спартак» — ЦСКА

19:42
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Бывший тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» поражение армейцев в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Хавбек красно-синих Ильзат Ахметов получил красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве на 37-й минуте встречи.

«Мне дерби не понравилось — ни одна, ни другая команда. Считаю, что судья ошибся и никакого удаления не было. В итоге игра сломалась, и выделить кого-то в матче тоже нельзя. Дерби получилось скучным», — сказал Газзаев «СЭ».

После 27 туров «Спартак» с 50 очками идет на третьем месте. ЦСКА с 46 баллами занимает шестое место в турнирной таблице.

(Константин Колмаков)

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры