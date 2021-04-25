Федун оценил игру Промеса в дерби с ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил игру полузащитника красно-белых Квинси Промеса в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
— Многие болельщики говорят, что Промес не тот. А для вас как?
— Если помните, атака началась с того, что бежали Ларрсон и Соболев. Промес отдал именно Ларссону, потому что знал, что он лучше обращается с мячом. Да, Промесу, сегодня не везло. Обратите внимание, его постоянно накрывали. Двое армейцев его держали. Сегодня был не день Соболева, я ему об этом сказал. Он мог забить несколько раз, но не получилось. Самое главное, что победили.
Промес вернулся в «Спартак» зимой 2021 года. До этого он выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год. В сезоне-2020/21 на счету 29-летнего голландца 2 гола и 3 результативных передачи в 8 матчах за красно-белых.
(Артем Бухаев)
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