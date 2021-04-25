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Джикия про удаление Ахметова: «Я не смотрел повтор»

19:42
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

— Почему дерби получилось не таким ярким, как обычно?

— Сегодня главным было заработать 3 очка. Где-то игра, возможно, отходила на второй план. Согласен с Леонидом Арнольдовичем, что сегодня все больше думали об этой цели.

— Что думаете об удалении Ахметова?

— Я не смотрел повтор, поэтому обсуждать сейчас будет некорректно. Но судья принял такое решение.

— Вы с Ильзатом вообще общаетесь?

— Да, но этот момент с ним не обсуждали, еще не виделись. Вне футбола у нас хорошие отношения, может быть, когда-нибудь обсудим этот момент.

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры