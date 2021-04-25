Джикия про удаление Ахметова: «Я не смотрел повтор»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).
— Почему дерби получилось не таким ярким, как обычно?
— Сегодня главным было заработать 3 очка. Где-то игра, возможно, отходила на второй план. Согласен с Леонидом Арнольдовичем, что сегодня все больше думали об этой цели.
— Что думаете об удалении Ахметова?
— Я не смотрел повтор, поэтому обсуждать сейчас будет некорректно. Но судья принял такое решение.
— Вы с Ильзатом вообще общаетесь?
— Да, но этот момент с ним не обсуждали, еще не виделись. Вне футбола у нас хорошие отношения, может быть, когда-нибудь обсудим этот момент.
(Артем Калинин)
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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