Газзаев: «ЦСКА вклинился в борьбу не только за призовые места»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил перспективы команды Марко Николича в этом сезоне.

— У ЦСКА теперь 44 очка. У «Спартака» и «Зенита» — по 47, у «Краснодара» — 52. За что будет бороться команда Николича?

— Отвечу так. ЦСКА реально вклиниться в борьбу не только за призовые места.

— На ваш взгляд, реально побороться за золото?

— Да, все реально.