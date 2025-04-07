Газзаев: «19-летний Глебов из ЦСКА — большой талант!»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев в интервью «СЭ» отдал должное полузащитнику армейцев Кириллу Глебову.

— Сработали замены Николича?

— Да. Я хочу отметить 19-летнего Глебова. Парень отдал великолепную передачу на гол Гуарирапы, а затем еще и заработал пенальти. Весьма высокий КПД за то время, что ему было отведено. Это футболист уже подпирает игроков основы. Думаю, в ближайшее время мы получим блестящего полузащитника. Пока все его действия радуют. Обладает всеми необходимыми качествами. И технически оснащен, и футбольный интеллект на высоком уровне. Не хочется его перехвалить, но пока в ЦСКА растет большой талант.