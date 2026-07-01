Медведев обыграл испанца Мериду и вышел в третий круг Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Даниэля Мериду во втором круге Уимблдона — 3:6, 6:3. 7:5, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 17 минут.

Медведев 12 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 6. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 30-летний россиянин встретится с победителем матча Брэндон Накашима (США) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 8) — Даниэль Мерида (Испания) — 3:6, 6:3, 7:5, 6:2