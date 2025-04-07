Бразильский футболист «Динамо» Артур заявил, что матч с ЦСКА был самым холодным в его карьере

Полузащитник «Динамо» Артур в разговоре с «СЭ» заявил, что матч с ЦСКА был самым холодным в его карьере.

— Да, это очень негативный результат для нас. Это было столкновение с прямым конкурентом. Они вышли вперед. Теперь у нас есть Кубок. Так что мы можем наверстать упущенное, верно? Но в любом случае теперь мы должны работать в течение недели, чтобы добиться побед, а это самое главное. Просто хорошо играть недостаточно. В футболе нужно забивать, нужно выигрывать, нужно брать три очка, и это самое главное.

— В Москве много снега, очень холодно, привыкли ли вы к такой погоде?

— Да, это тяжелая погода, многие к ней адаптировались. Я не привык, но должен преодолевать это, потому что если плохо одному, то плохо всем. Вот и все. Нужно усердно работать, привыкать к этому как можно быстрее и двигаться дальше.

— Это самый холодный матч в вашей футбольной карьере?

— Да, это самая холодная погода, это точно. Здесь очень холодно.

ЦСКА (44 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Динамо» (42), которое опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.