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7 апреля 2025, 15:16

Бразильский футболист «Динамо» Артур заявил, что матч с ЦСКА был самым холодным в его карьере

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Артур в разговоре с «СЭ» заявил, что матч с ЦСКА был самым холодным в его карьере.

— Да, это очень негативный результат для нас. Это было столкновение с прямым конкурентом. Они вышли вперед. Теперь у нас есть Кубок. Так что мы можем наверстать упущенное, верно? Но в любом случае теперь мы должны работать в течение недели, чтобы добиться побед, а это самое главное. Просто хорошо играть недостаточно. В футболе нужно забивать, нужно выигрывать, нужно брать три очка, и это самое главное.

— В Москве много снега, очень холодно, привыкли ли вы к такой погоде?

— Да, это тяжелая погода, многие к ней адаптировались. Я не привык, но должен преодолевать это, потому что если плохо одному, то плохо всем. Вот и все. Нужно усердно работать, привыкать к этому как можно быстрее и двигаться дальше.

— Это самый холодный матч в вашей футбольной карьере?

— Да, это самая холодная погода, это точно. Здесь очень холодно.

ЦСКА (44 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Динамо» (42), которое опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.

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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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