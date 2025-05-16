Евгений Кукуляк назначен на матч «Ростов» — «Зенит», Чистяков рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России-2024/25.

Игру «Ростов» — «Зенит», которая состоится 18 мая, рассудит Евгений Кукуляк, ВАР назначен Владимир Москалев. Артем Чистяков будет работать главным арбитром на матче «Локомотив» — ЦСКА, ВАР — Виталий Мешков. Встреча пройдет 19 мая.

Игру московского «Динамо» с «Акроном» рассудит Егор Егоров, ВАР — Вера Опейкина.

17 мая (суббота)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

«Химки» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Пари НН» — «Факел»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

18 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

19 мая (понедельник)

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», набравший 61 очко в 28 матчах. На втором месте находится «Зенит» с 60 баллами, на третьем — ЦСКА (55).