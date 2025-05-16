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Судейство

16 мая 2025, 13:23

Евгений Кукуляк назначен на матч «Ростов» — «Зенит», Чистяков рассудит «Локомотив» и ЦСКА

Сергей Ярошенко
Евгений Кукуляк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России-2024/25.

Игру «Ростов» — «Зенит», которая состоится 18 мая, рассудит Евгений Кукуляк, ВАР назначен Владимир Москалев. Артем Чистяков будет работать главным арбитром на матче «Локомотив» — ЦСКА, ВАР — Виталий Мешков. Встреча пройдет 19 мая.

Игру московского «Динамо» с «Акроном» рассудит Егор Егоров, ВАР — Вера Опейкина.

17 мая (суббота)

«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев

Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

«Химки» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Пари НН» — «Факел»: судья — Иван Абросимов

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.

18 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: судья — Ян Бобровский

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Егор Егоров

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мацюра.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

19 мая (понедельник)

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.

Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», набравший 61 очко в 28 матчах. На втором месте находится «Зенит» с 60 баллами, на третьем — ЦСКА (55).

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Футбол
РПЛ
Артем Чистяков
Евгений Кукуляк
Егор Егоров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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