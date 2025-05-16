Евгений Кукуляк назначен на матч «Ростов» — «Зенит», Чистяков рассудит «Локомотив» и ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура чемпионата России-2024/25.
Игру «Ростов» — «Зенит», которая состоится 18 мая, рассудит Евгений Кукуляк, ВАР назначен Владимир Москалев. Артем Чистяков будет работать главным арбитром на матче «Локомотив» — ЦСКА, ВАР — Виталий Мешков. Встреча пройдет 19 мая.
Игру московского «Динамо» с «Акроном» рассудит Егор Егоров, ВАР — Вера Опейкина.
17 мая (суббота)
«Оренбург» — «Краснодар»: судья — Василий Казарцев
Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.
«Химки» — «Рубин»: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Максим Белокур; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Андрей Бутенко.
«Пари НН» — «Факел»: судья — Иван Абросимов
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Зуев.
18 мая (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Динамо» Махачкала: судья — Ян Бобровский
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Олег Соколов.
«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Егор Егоров
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Евгений Кукуляк
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Болотенков; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.
19 мая (понедельник)
«Локомотив» — ЦСКА: судья — Артем Чистяков
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Николай Иванов.
Лидирует в турнирной таблице РПЛ «Краснодар», набравший 61 очко в 28 матчах. На втором месте находится «Зенит» с 60 баллами, на третьем — ЦСКА (55).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5