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19 октября 2025, 17:00

Газзаев раскритиковал игру Торопа в последних матчах за ЦСКА: «К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим»

Александр Абустин
корреспондент
Владислав Тороп.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл. Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива». Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», — сказал Газзаев «СЭ».

В текущем сезоне Тороп провел 7 игр за ЦСКА во всех турнирах и пропустил 6 мячей.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.

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Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Г
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 3
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П
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Педро

Зенит

 2
И К Ж
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Рубин

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Максим Савельев
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