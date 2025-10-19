Газзаев раскритиковал игру Торопа в последних матчах за ЦСКА: «К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера армейцев Владислава Торопа в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

«Тороп сыграл неудачно. Он выглядел также неуверенно, как и в матче против «Спартака». К сожалению, никакой замены Акинфееву мы не видим. Дай Бог ему здоровья, чтобы он и дальше играл. Возвращаясь к Торопу, вратарь не должен брать только то, что в руки летит — он обязан выручать. Такую игру мы увидели со стороны голкипера «Локомотива». Отсюда приходит уверенность игроков, и тогда команда добивается результата», — сказал Газзаев «СЭ».

В текущем сезоне Тороп провел 7 игр за ЦСКА во всех турнирах и пропустил 6 мячей.

Благодаря победе над ЦСКА «Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 12 матчах.

Армейцы с 24 баллами опустились на третью строчку.