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19 октября 2025, 16:41

«Рубин» — «Балтика»: стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на игру между «Рубином» и «Балтикой» в 12-м туре РПЛ.

Матч пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Рубин»: Ставер, Арройо, Рожков, Грицаенко, Тесленко, Кабутов, Иву, Кузяев, Ходжа, Шабанхаджай, Даку.

Запасные: Ежов, Нигматуллин, Безруков, Нижегородов, Лобов, Йочич, Иванов, Зотов, Апшацев, Чумич, Сиве.

«Балтика»: Бориско, Бевеев, Филин, Андраде, Варатынов, Саусь, Илья Петров, Титков, Йенне, Хиль, Максим Петров.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Луна, Чивич, Гассама, Беликов, Мурид, Манелов, Пряхин, Ковалев, Оффор.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября 2025, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:3
Балтика

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РПЛ
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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