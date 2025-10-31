ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»
Экспертно-судейская комиссия РФС на заседании 29 октября рассмотрела обращение «Ахмата» по моменту матча 13-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4).
ЭСК единогласно решила, что судья Кирилл Левников правильно засчитал гол полузащитника сочинцев Михаила Игнатова на 66-й минуте.
По мнению членов комиссии, единоборство защитника «Ахмата» Максима Сидорова и нападающего «Сочи» Владимира Ильина и последующее их столкновение с голкипером Гиорги Шелией не является наказуемым.
Источник: РФС
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|- : -
|22.08
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|- : -
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|20:15
|ЦСКА – Локомотив
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|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
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|- : -
|23.08
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|20:00
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|24.08
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Динамо
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|
Натан Гассама
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|К
|Ж
|
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Илья Рожков
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|1
|1
|
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|1
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