ЭСК: Левников правильно засчитал третий гол «Сочи» в матче с «Ахматом»

Экспертно-судейская комиссия РФС на заседании 29 октября рассмотрела обращение «Ахмата» по моменту матча 13-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4).

ЭСК единогласно решила, что судья Кирилл Левников правильно засчитал гол полузащитника сочинцев Михаила Игнатова на 66-й минуте.

По мнению членов комиссии, единоборство защитника «Ахмата» Максима Сидорова и нападающего «Сочи» Владимира Ильина и последующее их столкновение с голкипером Гиорги Шелией не является наказуемым.