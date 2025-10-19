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19 октября 2025, 17:00

«Динамо» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» встретятся в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» и «Ахмат» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра проходит на «ВТБ Арене» и начинается в 19.30 по московскому времени.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;октября 2025 года.«Динамо» — «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча команд Валерия Карпина и Станислава Черчесова. Следить за основными событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
19 октября 2025, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:2
Ахмат

В 11 турах чемпионата России обе команды набрали по 15 очков. Перед октябрьской паузой «Динамо» проиграло «Локомотиву» (3:5), а «Ахмат» — «Краснодару» (0:2).

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ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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