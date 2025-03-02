Газзаев — о падениях Соболева в матче с ЦСКА: «Ни в одном из эпизодов нарушения не было. Судья четко разобрался»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о решении Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота армейцев после падений нападающего «Зенита» Александра Соболева на 90+2-й и 90+5-й минутах матча 19-го тура РПЛ.

«Александр два раза за свое время на поле успел упасть в штрафной, но я считаю, что ни в одном из эпизодов нарушения не было. Так что назначать пенальти не стоило. Судья четко разобрался с обеими ситуациями», — сказал Газзаев «СЭ».

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице. У «Краснодара», занимающего второе место — 39 очков и одна игра в запасе.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-ю строчку.

Денис Сафронов