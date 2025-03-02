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Скопинцев: «Выберу Крым, а не Мальдивы. На хороший отдых там надо 600 тысяч рублей»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об отдыхе в Крыму.

— Чем вам так нравится Крым? Если сравнивать с Сочи, то цены выше, а сервис хуже.

— Согласен, но вы можете снимать домик на берегу моря и покупать продукты, сами готовить — продукция там на высшем уровне. И девушки еще очень красивые в Крыму.

— Вы постоянно снимаете дом в Крыму?

— Да. Двухэтажный дом в пешей доступности до моря — 30 тысяч рублей в сутки.

— Не дорого ли отдыхать в России с учетом уровня сервиса?

— Выходит дорого, но это наша страна, люди. Мне нравится дорога до Крыма — все красиво и люди приятные.

— В каких городах отдыхали?

— Алушта, Ялта, до Симферополя нравится добираться, Керчь.

— Выбирая между Крымом и Мальдивами, где бы отдохнули?

— Крым, конечно! Даже если бы там было до 20 градусов. Какие могут быть сомнения? Крым — 100 процентов!

— Сколько тратите денег за отдых в Крыму?

— Чтобы хорошо отдохнуть 12-14 дней с семьей, где-то 600 тысяч рублей, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Скопинцев
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