«Акрон» поздравил с днем рождения Тедеева

«Акрон» поздравил с 44-летием главного тренера команды Заура Тедеева.

«С днем рождения, Заур Эдуардович! Желаем главному тренеру счастья, профессиональных успехов и больших побед вместе с «Акроном», — написала пресс-служба «Акрона».

Специалист возглавляет клуб из Тольятти с декабря 2022 года.

«Акрон» занимает девятое место после 19 туров, набрав 22 очка.