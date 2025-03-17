Газзаев — о Луисе Энрике: «В будущем это будет очень большой и успешный футболист»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от игры вингера «Зенита» Луиса Энрике.

«Это крайне перспективный игрок! Высокая скорость, великолепное техническое оснащение, отличный удар. Он хорошо себя показал. Думаю, в будущем это будет очень большой и успешный футболист», — сказал Газзаев «СЭ».

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» зимой 2025 года. В трех матчах нынешнего сезона бразилец отличился одним забитым голом.

(Денис Сафронов)