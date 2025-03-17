Футбол
17 марта, 19:05

Титов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Игра уровня Лиги чемпионов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» признался, что приятно удивлен интенсивностью матча красно-белых с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Считаю, это один из лучших матчей в сезоне. По интенсивности, плотности он однозначно соответствовал уровню Лиги чемпионов! — говорит Титов. — Повторюсь, мы посмотрели игру ЛЧ. «Спартак» был очень хорош. Не хочется никого выделять. Это была настоящая команда: один за всех и все за одного.

Первый тайм получился равным. Иногда даже казалось, что подходы «Зенита» опаснее. Но после перерыва преимущество красно-белых стало ощутимым. Закономерный результат, заслуженная победа, с чем я поздравляю весь тренерский штаб, футболистов. Была проделана огромная работа. Ну и, конечно, надо восхититься нашими болельщиками. Просто лучшие! Причем так считают и люди из Питера, с которыми я дружу. По их мнению, вот такая атмосфера на трибунах — это где-то процентов 20-25 итогового успеха команды. В том числе и за счет потрясающей поддержки подопечные Станковича вытаскивают сложнейшие игры.

— Главная причина успеха красно-белых? В чем «Спартак» превзошел действующего чемпиона страны?

— «Спартак» действовал очень плотно с соперником при позиционной обороне и очень быстро выбегал в свои контрвыпады. Особенно это бросалось в глаза после перерыва. Плюс красно-белых заключается в том, что линию атаки составляют маленькие, юркие исполнители. Маркиньос, Барко, Угальде, Бонгонда. Умяров, безусловно, выдал сильный матч. Много отбирал, много отдавал вперед. Да я могу сейчас про всех игроков «Спартака» говорить в комплиментарном тоне. Что творил на поле тот же Барко! Показательно, как Станкович после замены обнял его и поднял на руки. Этим все сказано. А какой объем проделал Маркиньос?! Рябчук бежал в каждую атаку и успевал возвращаться, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Егора Титова читайте на сайте «СЭ»

Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • ONIKAN2013

    Бромантанового опять плющит. Уровень игры даже до Лиги Конференций не дотягивал.

    18.03.2025

  • marchela13

    Егорка проснулся,начал печатать. Губерниев научил. Да у них весь спартак такой на букву ё......Один нормальный человек там был,Бесков,и то динамовцем оказался.

    17.03.2025

  • Странник-777

    По поводу "Лавров исполнил мечту 13-летнего мальчика"... Вчера полностью пустовали несколько секторов. Как понимаю из-за какого-то там регламента или еще чего... Почему не пускать туда пацанов 10-12-14 лет из спортшкол города и области вместе с их тренерами. Пусть в реале смотрят на игры подобного уровня. Кстати СЭ вполне мог бы взять на себя эту инициативу в плане организации.

    17.03.2025

  • Нефтчи - Пюник

    17.03.2025

  • shpasic

    ага, например, Селтик - Слован Бр или Зальцбург - Динамо З.

    17.03.2025

    • Газзаев — о Луисе Энрике: «В будущем это будет очень большой и успешный футболист»

    Хавбек «Локомотива» Годяев назвал Пиняева российским Ямалем
