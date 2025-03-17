Титов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Игра уровня Лиги чемпионов»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» признался, что приятно удивлен интенсивностью матча красно-белых с «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Считаю, это один из лучших матчей в сезоне. По интенсивности, плотности он однозначно соответствовал уровню Лиги чемпионов! — говорит Титов. — Повторюсь, мы посмотрели игру ЛЧ. «Спартак» был очень хорош. Не хочется никого выделять. Это была настоящая команда: один за всех и все за одного.

Первый тайм получился равным. Иногда даже казалось, что подходы «Зенита» опаснее. Но после перерыва преимущество красно-белых стало ощутимым. Закономерный результат, заслуженная победа, с чем я поздравляю весь тренерский штаб, футболистов. Была проделана огромная работа. Ну и, конечно, надо восхититься нашими болельщиками. Просто лучшие! Причем так считают и люди из Питера, с которыми я дружу. По их мнению, вот такая атмосфера на трибунах — это где-то процентов 20-25 итогового успеха команды. В том числе и за счет потрясающей поддержки подопечные Станковича вытаскивают сложнейшие игры.

— Главная причина успеха красно-белых? В чем «Спартак» превзошел действующего чемпиона страны?

— «Спартак» действовал очень плотно с соперником при позиционной обороне и очень быстро выбегал в свои контрвыпады. Особенно это бросалось в глаза после перерыва. Плюс красно-белых заключается в том, что линию атаки составляют маленькие, юркие исполнители. Маркиньос, Барко, Угальде, Бонгонда. Умяров, безусловно, выдал сильный матч. Много отбирал, много отдавал вперед. Да я могу сейчас про всех игроков «Спартака» говорить в комплиментарном тоне. Что творил на поле тот же Барко! Показательно, как Станкович после замены обнял его и поднял на руки. Этим все сказано. А какой объем проделал Маркиньос?! Рябчук бежал в каждую атаку и успевал возвращаться, — сказал Титов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

